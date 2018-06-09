Фекир остается в "Лионе", переговоры с "Ливерпулем" провалились

"Лион" на официальном сайте объявил о том, что полузащитник Набиль Фекир продолжит выступать за команду в сезоне-2018/19. Отмечается, что переговоры между капитаном "ткачей" и "Ливерпулем" завершились неудачно.

Фекир выступает за основной состав "Лиона" с 2013 года. В прошлом сезоне 24-летний хавбек принял участие в 40 играх, забив 23 мяча и сделав 1 голевую передачу. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2020 года.