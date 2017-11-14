Фекир - лучший игрок октября в чемпионате Франции

Нападающий "Лиона" Набиль Фекир признан лучшим игроком прошлого месяца в чемпионате Франции, сообщает пресс-служба профсоюза футболистов Франции (UNFP). 24-летний француз в борьбе за почетное звание опередил нападающего "ПСЖ" Эдинсона Кавани и полузащитника "Марселя" Луиза Густаву.

За Фекира проголосовало 39 процентов участников опроса, за Кавани - 32, а за Густаву - 29. В октябре капитан "Лиона" сыграл в четырех матчах, забив 4 гола и сделав 1 голевую передачу.

Во втором по силе дивизионе Франции лучшим игроком октября стал нападающий "Нима"​​ Умут Бозок (44 процентов), опередивший Диегу Ригонату из "Реймса" (42 процента) и Рияда Нури из "Аяччо" (14 процентов). В прошлом месяце Бозок сыграл в 3 матчах, забив 3 гола и сделав 1 голевую передачу.