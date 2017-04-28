Федерико Пасторелло: "За 80 миллионов евро "Монако" продаст только ногу Мбаппе"

Итальянский футбольный агент Федерико Пасторелло уверен, что "Монако" выручит большие деньги с продажи нападающего Кильяна Мбаппе. Он считает, что называемых в СМИ 80 миллионов евро за 18-летнего игрока будет недостаточно.

– 80 миллионов за Мбаппе? За такие деньги "Монако" продаст лишь одну его ногу, – цитирует Le 10 Sport Пасторелло. – Этот игрок мне напоминает Анри перед отъездом в "Арсенал", у него чувство ворот, как у Трезеге. Это огромный талант и очень умный парень.