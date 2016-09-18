15:38 | ФУТБОЛ — Франция

Федерация футбола Того возмущена отношением "Лиона" к Адебайору

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Федерация футбола Того на своем официальном сайте раскритиковала "Лион" за отношение к форварду Эмманюэлю Адебайору. "Лион" пригласил его на переговоры, но отказался подписывать, узнав, что игрок намерен выступить на Кубке Африки-2017.

– "Лион" неуважительно отнесся к Адебайору, – говорится в заявлении Федерации футбола Того. – Зачем приглашать игрока, если вы не убеждены, что он вам нужен? "Лион", очевидно, потеряет ряд поклонников в Африке после такого. Футболисты – это не вещи, которые можно передвигать и складировать. Нужно иметь больше уважения к игрокам.

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