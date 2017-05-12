21:39 | ФУТБОЛ — Франция

Федерация футбола США может пожаловаться на президента "Лиона" в ФИФА

0
0
0
0

Федерация футбола США может пожаловаться на президента "Лиона" Жан-Мишеля Оласа в ФИФА. Как сообщает Sport Illustrated, федерация получила жалобу на Оласа от клуба женской лиги "Портленд Торнс". Поводом для жалобы стало сообщение руководителя "Лиона" в Твиттере.

По данным источника, Олас написал сообщение, в котором приглашал в свою команду полузащитника "Портленда" Элли Лонг. Американский клуб посчитал это попыткой договориться с футболисткой без ведома "Портленда", что противоречит регламенту ФИФА.

0
0
0
0
Материалы других СМИ
Some Text
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий