Федерация футбола США может пожаловаться на президента "Лиона" в ФИФА

Федерация футбола США может пожаловаться на президента "Лиона" Жан-Мишеля Оласа в ФИФА. Как сообщает Sport Illustrated, федерация получила жалобу на Оласа от клуба женской лиги "Портленд Торнс". Поводом для жалобы стало сообщение руководителя "Лиона" в Твиттере.

По данным источника, Олас написал сообщение, в котором приглашал в свою команду полузащитника "Портленда" Элли Лонг. Американский клуб посчитал это попыткой договориться с футболисткой без ведома "Портленда", что противоречит регламенту ФИФА.