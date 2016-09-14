Федерация футбола Франции рада победе Чеферина на выборах президента УЕФА

Глава федерации футбола Франции (ФФФ) Ноэль Ле Грэт рад победе Александера Чеферина на выборах президента УЕФА. В начале сентября стало известно, что Франция поддерживает кандидатуру словенца в борьбе с Михаэлом ван Прагом. Чеферин одержал победу на сегодняшних выборах, набрав 42 голоса против 13 у соперника.

- Я очень рад, что победу одержал Чеферин, - цитирует L'Equipe Ле Грэта. - Это человек, которого мы поддерживали в течение нескольких месяцев. Его победа доказывает, что малые и средние федерации были тронуты его речью. С его помощью мы можем получить лучшее распределение доходов. У ФФФ есть большие надежды на него.