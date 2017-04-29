Фавр хотел бы видеть Бен Арфа снова в "Ницце"

Главный тренер "Ниццы" Люсьен Фавр признался, что хотел бы вернуть в команду полузащитника Атема Бен Арфа. Хавбек после яркого прошлого сезона в "Ницце" перебрался в "ПСЖ", где не имеет регулярной практики.

– Когда я смотрел видео с "Ниццей" в прошлом сезоне, на каждом был Бен Арфа, – цитирует Le Figaro Фавра. – "Ницца" без него в прошлом сезоне почти не выигрывала. Я мог бы поработать с Бен Арфа. Мы с ним говорили прошлым летом, но он уже был на пути в "ПСЖ" или "Севилью". На фланге я бы не стал его использовать. У меня есть схема, где он мог бы пригодиться.