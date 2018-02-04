Фантастический гол в компенсированное время принес "Генгаму" победу над "Ренном"

"Генгам" на выезде обыграл "Ренн" (1:0) в матче 24-го тура чемпионата Франции. Победу гостям принес гол Йени Н`Гбакото, забитый на 2-й компенсированной ко второму тайму минуте.

Благодаря этой победе "Генгам" прервал серию из трех поражений. Для "Ренна" этот проигрыш стал вторым кряду.

Чемпионат Франции

Лига 1

24-й тур

"Ренн" - "Генгам" - 0:1 (0:0)

Гол: Н`Гбакото, 90+2.

"Ренн": Коубек, Бааль (Бенсебаини, 46), Траоре, Гнаньон, Желен, Андре, Хазри, Прцич, Буриго, Сарр, Сако.

"Генгам": Юнссон, Кербрат, Икоко, Ребошу, Эбоа Эбоа, Дидо (Гренье, 79), Бенезе (Н`Гбакото, 79), Коко (Тюрам, 87), Блас, Фири, Бриан.

Предупреждения: Эбоа Эбоа, 4. Гнаньон, 10. Траоре, 27. Коко, 31. Кербрат, 47. Бриан, 87.

Судья: Бюке.

4 февраля. Ренн. Стадион Roazhon Park (Stade de la Route de Lorient).