Фантастический гол в компенсированное время принес "Генгаму" победу над "Ренном"

"Генгам" на выезде обыграл "Ренн" (1:0) в матче 24-го тура чемпионата Франции. Победу гостям принес гол Йени Н`Гбакото, забитый на 2-й компенсированной ко второму тайму минуте.
Благодаря этой победе "Генгам" прервал серию из трех поражений. Для "Ренна" этот проигрыш стал вторым кряду.
Чемпионат Франции
Лига 1
24-й тур
Гол: Н`Гбакото, 90+2.
"Ренн": Коубек, Бааль (Бенсебаини, 46), Траоре, Гнаньон, Желен, Андре, Хазри, Прцич, Буриго, Сарр, Сако.
"Генгам": Юнссон, Кербрат, Икоко, Ребошу, Эбоа Эбоа, Дидо (Гренье, 79), Бенезе (Н`Гбакото, 79), Коко (Тюрам, 87), Блас, Фири, Бриан.
Предупреждения: Эбоа Эбоа, 4. Гнаньон, 10. Траоре, 27. Коко, 31. Кербрат, 47. Бриан, 87.
Судья: Бюке.
4 февраля. Ренн. Стадион Roazhon Park (Stade de la Route de Lorient).
WHAT a way to win a game in the final second! Incredible tekkers 🔥🔥🔥 pic.twitter.com/GOdW5Vkigw– Goal (@goal) 4 февраля 2018 г.
Дополнительная информация
http://football.sport-express.ru/foreign/france/league1/2017-2018/