Фанаты "Ренна" призвали Гуркюффа уйти в отставку, разместив ночью на стадионе баннер

Фанаты "Ренна" недовольны работой нынешнего главного тренера команды Кристиана Гуркюффа. Во время бретонского дерби против "Генгама" (0:2) в минувшие выходные болельщики скандировали оскорбительные кричалки в адрес специалиста, повздорили с охраной стадиона, а также несколько человек выбежали на поле, чтобы лично высказать недовольство. Ночью после игры на стадионе "Ренна" появились растяжки с призывами к тренеру подать в отставку.

Реакция фанатов была сдержанной, но "Ренн" может быть вызван на дисциплинарную комиссию и получить наказание.

Напомним, после 9 туров "Ренн" идет на 15 месте с 6 очками в копилке.