Фанаты "ПСЖ" освистали Неймара, не давшего Кавани пробить пенальти

Нападающий "ПСЖ" Неймар подвергся обструкции со стороны фанатов в матче чемпионата Франции против "Дижона" (8:0). Форвард оформил в поединке покер, однако четвертый гол забил со скандалом. На 83-й минуте он взялся пробить пенальти, не дав сделать это Эдинсону Кавани, который мог побить рекорд Златана Ибрагимовича по голам за клуб (156). Кроме того, болельщики скандировали фамилию уругвайца во время исполнения 11-метрового удара.

Отметим, что это уже не первый эпизод конфликта между двумя нападающими. 18 сентября 2017 года ситуация была противоположной - в игре с "Лионом" (2:0) Кавани не дал Неймару пробить пенальти, при этом сам забить не смог.