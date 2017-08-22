Фанаты "Монако" обратились к Мбаппе

Фанаты "Монако" выступили с обращением по поводу ситуации вокруг нападающего клуба Кильяна Мбаппе. Они выразили свой гнев по поводу слухов о переходе 18-летнего француза в "ПСЖ".

Как говорится в сообщении в официальном Твиттере фанатской группы UM1994, "ни один футболист не может быть выше клуба". Болельщики подчеркнули, что не потерпят усиления конкурента "Монако" и призывают помнить о том, какой клуб воспитал и вывел на профессиональный уровень Мбаппе.