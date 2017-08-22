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12:22 | Футбол — Франция

Фанаты "Монако" обратились к Мбаппе

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Фанаты "Монако" выступили с обращением по поводу ситуации вокруг нападающего клуба Кильяна Мбаппе. Они выразили свой гнев по поводу слухов о переходе 18-летнего француза в "ПСЖ".

Как говорится в сообщении в официальном Твиттере фанатской группы UM1994, "ни один футболист не может быть выше клуба". Болельщики подчеркнули, что не потерпят усиления конкурента "Монако" и призывают помнить о том, какой клуб воспитал и вывел на профессиональный уровень Мбаппе.

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КОММЕНТАРИИ (5)
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Xen1um

Гаттузо Крут!!!!!!#!, петушок закукарекал.

13:01

NapoliFC

Предлагаю болелам скинуться и дать денег Мбаппе пару сотен миллионов, он передумает переходить.

12:56

wedes

Эти фанаты - владельцы казино?

12:41

shpasic

Мбаппе любого за копейку удавит, что ему эти открытие письма?

12:36

Гаттузо Крут!!!!!!#!

отдать его в свинарник ,пусть там сгниет в хлеву.

12:31