Фанаты "Монако" обратились к Мбаппе

Фанаты "Монако" выступили с обращением по поводу ситуации вокруг нападающего клуба Кильяна Мбаппе. Они выразили свой гнев по поводу слухов о переходе 18-летнего француза в "ПСЖ".
Как говорится в сообщении в официальном Твиттере фанатской группы UM1994, "ни один футболист не может быть выше клуба". Болельщики подчеркнули, что не потерпят усиления конкурента "Монако" и призывают помнить о том, какой клуб воспитал и вывел на профессиональный уровень Мбаппе.
21 августа 2017 г.
Xen1um
Гаттузо Крут!!!!!!#!, петушок закукарекал.
13:01
NapoliFC
Предлагаю болелам скинуться и дать денег Мбаппе пару сотен миллионов, он передумает переходить.
12:56
wedes
Эти фанаты - владельцы казино?
12:41
shpasic
Мбаппе любого за копейку удавит, что ему эти открытие письма?
12:36
Гаттузо Крут!!!!!!#!
отдать его в свинарник ,пусть там сгниет в хлеву.
12:31