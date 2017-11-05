Фанаты "Марселя" - Эвра: "Пошел на..."

Болельщики "Марселя" во время матча 12-го тура чемпионата Франции с "Каном" (5:0) развернули баннер с обращением к защитнику Патрису Эвра. В четверг футболист получил красную карточку, ударив ногой по голове фаната "Марселя" перед началом игры Лиги Европы с "Гимарайншем" в ответ на оскорбления в свой адрес.

"Ты думал, что ты больше клуба. Мы не хотим видеть тебя в наших цветах. Пошел на …, Эвра", – написали фанаты.

Напомним, "Марсель" ранее объявил о дисквалификации защитника. Также УЕФА завел дисциплинарное дело. Эвра может грозить от 5 матчей до 9 месяцев дисквалификации.

Кунг-Фу Эвра против фаната. Что произошло?