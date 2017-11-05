23:25 5 ноября | Футбол — Франция

Фанаты "Марселя" - Эвра: "Пошел на..."

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Болельщики "Марселя" во время матча 12-го тура чемпионата Франции с "Каном" (5:0) развернули баннер с обращением к защитнику Патрису Эвра. В четверг футболист получил красную карточку, ударив ногой по голове фаната "Марселя" перед началом игры Лиги Европы с "Гимарайншем" в ответ на оскорбления в свой адрес.

"Ты думал, что ты больше клуба. Мы не хотим видеть тебя в наших цветах. Пошел на …, Эвра", – написали фанаты.

Напомним, "Марсель" ранее объявил о дисквалификации защитника. Также УЕФА завел дисциплинарное дело. Эвра может грозить от 5 матчей до 9 месяцев дисквалификации.

Кунг-Фу Эвра против фаната. Что произошло?

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Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (5)
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П_о_в_а_р

Ты думал, что ты больше клуба ------------------- Мне реально это нравится... Зенит - это какой-нить Гулливер, а не Кокорин или Паредес, а Спартак - это Профессор (етить тва мать, Профессор), а не Глушаков или Промяс... Буду знать, чё.

00:40

Player124

Каждому из таких "болельщиков" ногой по физиономии. :)

00:22

SpaMan

Могли бы спеть "Дорожную"...

00:17

Dzhan1328

Правильные болельщики.

00:10

баламошка

Тупые ублюдки.

23:43 5 ноября