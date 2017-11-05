Фанаты "Марселя" - Эвра: "Пошел на..."

Болельщики "Марселя" во время матча 12-го тура чемпионата Франции с "Каном" (5:0) развернули баннер с обращением к защитнику Патрису Эвра. В четверг футболист получил красную карточку, ударив ногой по голове фаната "Марселя" перед началом игры Лиги Европы с "Гимарайншем" в ответ на оскорбления в свой адрес.
"Ты думал, что ты больше клуба. Мы не хотим видеть тебя в наших цветах. Пошел на …, Эвра", – написали фанаты.
Напомним, "Марсель" ранее объявил о дисквалификации защитника. Также УЕФА завел дисциплинарное дело. Эвра может грозить от 5 матчей до 9 месяцев дисквалификации.
Кунг-Фу Эвра против фаната. Что произошло?
Marseille fans to Evra: 'You thought you were bigger than the club & fans. We don't want you in our colours. F**k off Evra' pic.twitter.com/zYox3Rhn8v– Coral (@Coral) 5 ноября 2017 г.
П_о_в_а_р
Ты думал, что ты больше клуба ------------------- Мне реально это нравится... Зенит - это какой-нить Гулливер, а не Кокорин или Паредес, а Спартак - это Профессор (етить тва мать, Профессор), а не Глушаков или Промяс... Буду знать, чё.
00:40
Player124
Каждому из таких "болельщиков" ногой по физиономии. :)
00:22
SpaMan
Могли бы спеть "Дорожную"...
00:17
Dzhan1328
Правильные болельщики.
00:10
баламошка
Тупые ублюдки.
23:43 5 ноября