19:05 25 февраля | Футбол — Франция

Фанаты "Лиона" злят соперника по дерби Роны баннером с Фекиром. Фото

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Фанаты "Лиона" подготовили специальный баннер к дерби Роны против "Сент-Этьена". Перед стартом сегодняшнего матча 27-го тура чемпионата Франции на фанатской трибуне "ткачей" было растянуто изображение капитана команды Набиля Фекира c футболкой в руках. 

Напомним, в первом круге "Лион" на выезде разгромил "Сент-Этьен, забив 5 мячей. При этом игра была прервана в концовке на 20 минут из-за того, что после пятого гола Фекир продемонстрировал фанатам соперника свою футболку, чем спровоцировал беспорядки.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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команды Набиля Фекира держащего в руках свою футболку /// что за неуч пишет? причастные и деепричастные обороты не знает

19:16 25 февраля

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