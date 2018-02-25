Фанаты "Лиона" злят соперника по дерби Роны баннером с Фекиром. Фото

Фанаты "Лиона" подготовили специальный баннер к дерби Роны против "Сент-Этьена". Перед стартом сегодняшнего матча 27-го тура чемпионата Франции на фанатской трибуне "ткачей" было растянуто изображение капитана команды Набиля Фекира c футболкой в руках.
Напомним, в первом круге "Лион" на выезде разгромил "Сент-Этьен, забив 5 мячей. При этом игра была прервана в концовке на 20 минут из-за того, что после пятого гола Фекир продемонстрировал фанатам соперника свою футболку, чем спровоцировал беспорядки.
Déploiement du tifo lyonnais ! #OLASSE (@beinsports_FR) pic.twitter.com/hw40Xcv916– Actu Foot (@ActuFoot_) 25 февраля 2018 г.
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команды Набиля Фекира держащего в руках свою футболку /// что за неуч пишет? причастные и деепричастные обороты не знает
19:16 25 февраля