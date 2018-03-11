Фанаты "Лилля" вырвались на поле после матча с "Монпелье"

Фанаты "Лилля" вырвались на поле после финального свистка в матче 29-го тура чемпионата Франции с "Монпелье" (1:1). Болельщики недовольны положением дел, что и хотели обсудить в агрессивной манере с игроками. На данный момент "доги" занимают предпоследнее место в лиге.
Напомним, что в январе прошлого года владельцем "Лилля" стал люксембургский бизнесмен Жерар Лопес, который ранее владел командой "Формулы-1" "Лотус".
Quelle tristesse à Lille quand les supporters et DVE, désabusés, envahissent le terrain en fin de match pour aller "bousculer" les joueurs du @losclive 🙁 #LOSCMHSC pic.twitter.com/sSLLPojQ4f– Julie Dremière (@ju_drem) 10 марта 2018 г.
shpasic
готовятся к ЧМ-2018
00:56
баламошка
SS-1525-Sergey Посмотрите, как накажут и как наказали свиней за прошлый сезон!//////////////Интересно как бакланов в 2010 и 2012 годах наказывали за массовое выбегание на поле. Что не бомж - через одного лицемер.
00:38
SS-1525-Sergey
Посмотрите, как накажут и как наказали свиней за прошлый сезон!
00:35
баламошка
Мартышки.
00:34