00:25 | Футбол — Франция

Фанаты "Лилля" вырвались на поле после матча с "Монпелье"

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Фанаты "Лилля"​ вырвались на поле после финального свистка в матче 29-го тура чемпионата Франции с "Монпелье" (1:1). Болельщики недовольны положением дел, что и хотели обсудить в агрессивной манере с игроками. На данный момент "доги" занимают предпоследнее место в лиге.

Напомним, что в январе прошлого года владельцем "Лилля" стал люксембургский бизнесмен Жерар Лопес, который ранее владел командой "Формулы-1" "Лотус".

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Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (4)
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shpasic

готовятся к ЧМ-2018

00:56

баламошка

SS-1525-Sergey Посмотрите, как накажут и как наказали свиней за прошлый сезон!//////////////Интересно как бакланов в 2010 и 2012 годах наказывали за массовое выбегание на поле. Что не бомж - через одного лицемер.

00:38

SS-1525-Sergey

Посмотрите, как накажут и как наказали свиней за прошлый сезон!

00:35

баламошка

Мартышки.

00:34

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