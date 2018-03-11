Фанаты "Лилля" вырвались на поле после матча с "Монпелье"

Фанаты "Лилля"​ вырвались на поле после финального свистка в матче 29-го тура чемпионата Франции с "Монпелье" (1:1). Болельщики недовольны положением дел, что и хотели обсудить в агрессивной манере с игроками. На данный момент "доги" занимают предпоследнее место в лиге.

Напомним, что в январе прошлого года владельцем "Лилля" стал люксембургский бизнесмен Жерар Лопес, который ранее владел командой "Формулы-1" "Лотус".