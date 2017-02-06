Фанаты "Бастии" пришли на тренировку команды, чтобы поддержать игроков и потребовать отставки руководства

Около 150 болельщиков "Бастии" посетили тренировочную базу команды, чтобы выразить поддержку игрокам. Как сообщает AFP, фанаты после занятий пообщались с тренерским штабом и футболистами, заявив, что полностью им доверяют и поддерживают, несмотря на неудачные результаты команды: "Бастия" в 2017 году еще не побеждала и опустилась на 19-е место в Лиге 1.

При этом фанаты потребовали отставки руководства клуба, считая его виноватым в не лучшем выступлении команды.