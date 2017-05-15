Фанату "Бастии", оскорбившему Балотелли, грозят три месяца тюрьмы условно

Болельщик "Бастии" Эрве Гуиттон может получить условный срок за расистские оскорбления в адрес форварда "Ниццы" Марио Балотелли. Прокурор Бастии Николя Бессон запросил для нарушителя три месяца тюрьмы условно, штрафа в размере 800 евро и запрета на посещение стадионов на четыре года. Как сообщает AFP, Гуиттон обвиняется в подстрекательстве во время матча между "Бастией" и "Ниццей", который состоялся 20 января. Тогда группа фанатов корсиканского клуба скандировала расистские кричалки в адрес Балотелли.

Также суд Бастии рассматривает дела 15 человек, причастных к срыву матча с "Лионом". Причем пятеро, включая сотрудника "Бастии" Антони Агостини, могут быть осуждены за непосредственно драку с игроками "Лиона". Остальные десять – за вторжение на поле во время игры.