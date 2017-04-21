Фанатская трибуна "Нанта" была закрыта из-за брошенных во вратаря "Бордо" файеров

Дисциплинарная комиссия профессиональной футбольной лиги Франции в качестве меры предосторожности закрыла фанатскую трибуну "Нанта" на два ближайших матча. На трибуну Луара на стадионе "Божуар" не будут продаваться билеты на игры против "Лорьяна" и "Генгама".

Сделано это было в связи с тем, что в минувшие выходные фанаты "Нанта" во время атлантического дерби с "Бордо" закидали голкипера соперника Седрика Каррассо горящими файерами. После дополнительного расследования случившегося комиссия вынесет полный вердикт по данному инциденту.