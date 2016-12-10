Фанат, бросивший петарду во вратаря "Лиона": "Я поступил как идиот"

Болельщик "Метца", который бросил одну из петард на поле в матче чемпионата Франции с "Лионом", сожалеет о своем поступке. Во время игры во вратаря "Лиона" Антони Лопеша были брошены две петарды, после чего матч был остановлен, а португальца доставили в больницу. Одним из метателей петард оказался 23-летний болельщик "Метца", который был сразу же задержан.

– Вторая петарда была моей, – цитирует Le Républicain Lorrain фаната. – Я не хотел этого. Это был какой-то эмоциональный порыв. Бросал петарду, чтобы создать шум, но она полетела дальше, чем я хотел. Поступил как идиот.