Фалькао забил 12 голов, сделав 13 ударов в створ

Нападающий "Монако" Радамель Фалькао забил в матче 8-го тура чемпионата Франции против "Монпелье" (1:1) и упрочил лидерство в бомбардирской гонке. На счету 31-летнего колумбийца 12 голов. При этом форвард нанес всего 13 ударов в створ ворота соперников.

Лучший старт в чемпионатах топ-5 в 21 веке удавался Криштиану Роналду. В сезоне-2014/15 португалец за 8 матчей забил 15 голов.

Фалькао на данный момент забил больше голов, чем 16 клубов чемпионата Франции. Только у "Монако" (22), "ПСЖ" (21), "Лиона" (14) и "Бордо" (13) больше мячей, чем у колумбийца.