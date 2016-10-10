Нападающий "Монако" Радамель Фалькао вернулся к тренировкам в общей группе, сообщает пресс-служба клуба. 30-летний колумбиец около суток провел в больнице после матча 6-го тура чемпионата Франции с "Ниццей" (0:4) в связи с полученным сотрясением, а затем проходил курс реабилитации. Сегодня футболист провел занятие наравне со всеми, а затем отметил, что чувствует себя хорошо.

Напомним, "Монако" является соперником ЦСКА по группе Лиги чемпионов. Первая встреча между соперниками состоится 18 октября в Москве.