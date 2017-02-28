Фалькао, Субашич и Глик не сыграют с "Марселем" в 1/8 финала Кубка Франции

Главный тренер "Монако" Леонарду Жардим предоставил дополнительный день отдыха ряду игроков. Вратарь Даниэль Субашич, защитник Камиль Глик и нападающий Радамель Фалькао не помогут команде в матче 1/8 финала Кубка Франции с "Марселем". Встреча состоится завтра и начнется в 23.05 по московскому времени.

Заявка "Монако" на матч с "Марселем" выглядит следующим образом: Де Санктис, Си, Бадиашиле - Диалло, Жемерсон, Жорже, Менди, Раджи, Сидибе, Туре - Бакайоко, Дирар, Фабинью, Лемар, Моутинью, Н'Дорам, Силва - Кардона, Жермен, Мбаппе.