Фалькао продлил контракт с "Монако" до 2020 года

"Монако" на своем сайте объявил о продлении контракта с нападающим Радамелем Фалькао. Новое соглашение с 31-летним футболистом рассчитано до 2020 года. Действующее соглашение с клубом истекало следующим летом.
Колумбиец выступает за "Монако" с 2013 года, а в этом сезоне провел за команду 43 матча и забил 30 мячей. Всего за победителей чемпионата Франции-2017 он провел 65 матчей и записал на свой счет 43 гола.
L'AS Monaco est heureux d'annoncer la prolongation du contrat de @FALCAO jusqu'en 2020 ! 🙌 #Falcao2020 pic.twitter.com/NLfWjtfC2B– CHAMPIONS 🏆 (@AS_Monaco) 1 июня 2017 г.