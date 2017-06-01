Фалькао продлил контракт с "Монако" до 2020 года

"Монако" на своем сайте объявил о продлении контракта с нападающим Радамелем Фалькао. Новое соглашение с 31-летним футболистом рассчитано до 2020 года. Действующее соглашение с клубом истекало следующим летом.

Колумбиец выступает за "Монако" с 2013 года, а в этом сезоне провел за команду 43 матча и забил 30 мячей. Всего за победителей чемпионата Франции-2017 он провел 65 матчей и записал на свой счет 43 гола.