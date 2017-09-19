Нападающий "Монако" Радамель Фалькао признан лучшим игроком августа в лиге 1, сообщает пресс-служба профсоюза футболистов Франции (UNFP). 31-летний колумбиец в борьбе за почетное звание опередил нападающего "ПСЖ" Неймара и капитана "Лиона" Набиля Фекира. За Фалькао проголосовал 41 процент участников опроса, за Неймара - 34, а за Фекира - 25. В прошлом месяце капитан "Монако" сыграл в 4 матчах и забил 7 голов.

Во втором по силе дивизионе Франции лучшим игроком августа стал хавбек "Гавра" Зинедин Ферхат (51 процент), опередивший Флориана Мартена из "Сошо" (27 процентов) и Дениса Буанга из "Лорьяна" (22 процента). В прошлом месяце Ферхат сыграл в 5 матчах, забил 1 гол и сделал 5 голевых передач.