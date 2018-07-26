Фалькао приступил к работе на тренировочной базе "Монако"

Как сообщает пресс-служба "Монако", к работе на тренировочной базе команды после выступления на чемпионате мира-2018 в составе сборной Колумбии приступил форвард Радамель Фалькао. В интервью клубному телевидению 32-летний игрок подчеркнул, что он "полон амбиций на предстоящий сезон".

"Plein d'ambitions pour la saison à venir"



Inside avec @FALCAO pour son retour à l'entrainement !



Welcome back Tigre 🐅🔙 pic.twitter.com/nOi7PTgLoQ – AS Monaco 🇲🇨 (@AS_Monaco) 26 июля 2018 г.

Ранее стало известно, что к "монегаскам" в ближайшее время присоединится 22-летний полузащитник ЦСКА Александр Головин. Сумма трансфера составит 30 миллионов евро, игрок подпишет с "Монако" пятилетний контракт с зарплатой 2 миллиона евро в год.

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