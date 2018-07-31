Фалькао присоединится к "Монако" накануне матча за Суперкубок Франции

Нападающий и капитан "Монако" Радамель Фалькао прилетитт в Китай на матч за Суперкубок Франции против "ПСЖ" в пятницу, 3 августа. Игра состоится в Шэньчжэне на стадионе Shenzhen Universiade Sports Centre 4 августа.
Ранее монегаски объявили заявку на матч за первый трофей сезона во французском футболе. Новичок "Монако" Александр Головин не вошел в число 22 игроков, которые попали в список футболистов, полетевших в Китай.
🛫🇨🇳 Le capitaine @FALCAO retrouvera ses partenaires vendredi matin en Chine à la veille du Trophée des Champions ! pic.twitter.com/5PbqwooLmi– AS Monaco 🇲🇨 (@AS_Monaco) 31 июля 2018 г.