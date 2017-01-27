Фалькао отклонил три предложения из Китая

Нападающий "Монако" Радамель Фалькао отклонил предложения из Китая, сообщает getfootballnewsfrance.com. По его словам, он хочет выиграть трофей с монегасками.

- Я трижды сказал "нет", а отклонять подобные предложения очень непросто, - сказал Фалькао. - Для клуба тоже непросто, когда предлагают такие деньги. Но я хочу выиграть титул с "Монако" и показать, что я вернулся на 100 процентов. Это моя мотивация.

Фалькао защищает цвета "Монако" с 2013 года, однако два предыдущих сезона провел в аренде в "Манчестер Юнайтед" и "Челси".