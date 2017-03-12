Фалькао опять получил травму

Нападающий "Монако" Радамель Фалькао получил травму во вчерашнем матче 29-го тура чемпионата Франции против "Бордо" (2:1). Колумбиец появился на поле на 65-й минуте встречи, заменив Тома Лемара. Примечателен тот факт, что до этого игрок пропустил две игры из-за проблем со здоровьем.

- Фалькао получил сильный удар по правой ноге, - цитирует пресс-служба клуба главного тренера Леонарду Жардима. - Остается ждать результатов обследования. Надеюсь, ничего серьезного.

Напомним, в среду "Монако" предстоит сыграть с "Манчестер Сити" в отвном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.