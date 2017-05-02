Фалькао не хочет уходить из "Монако"

Нападающий "Монако" Радамель Фалькао хочет остаться в команда, сообщает L’Equipe. Контракт колумбийского форварда с монегасками действует до лета 2018 года.

– Я прекрасно чувствую себя в "Монако". Моей жене и дочери тоже нравится здесь. Я окончательно освоился в "Монако" и рад играть за этот клуб. Надеюсь остаться и играть здесь. Последнее слово за руководством клуба и я надеюсь. Что мы примем решение, которое будет устраивать обе стороны.

Завтра "Монако" встретится с "Ювентусом" в первом матче полуфинала Лиги чемпионов. "СЭ" проведет трансляцию этой игры.