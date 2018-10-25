Фалькао и Йоветич не помогут "Монако" в матче с "Дижоном"

Нападающий "Монако" Радамель Фалькао не сыграет в ближайшем матче чемпионата Франции с "Дижоном". Как сообщает официальный сайт монегасков, колумбиец не успеет восстановиться после травмы бедра, полученной в игре лиги 1 со "Страсбуром" (1:2), из-за чего он пропустил матч Лиги чемпионов против "Брюгге" (1:1). В этой же встрече травму получил нападающий Стеван Йоветич, который также не сыграет с "Дижоном".

Напомним, что "Монако" не может выиграть на протяжении 12 матчей во всех турнирах подряд.