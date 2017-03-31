11:54 | ФУТБОЛ — Франция

Фалькао и Сидибе смогут помочь "Монако" в финале Кубка лиги

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Тренерский штаб "Монако" во главе с Леонарду Жардимом определился с заявкой на финальный матч Кубка лиги против "ПСЖ". Нападающий Радамель Фалькао и защитник Джибриль Сидибе включены в число игроков, которые отправятся в Лион на игру. У первого в последние недели были проблемы с бедром, а второй получил сильный ушиб ребра в поединке за сборную Франции. динственным отсутствующим игроком основного состава является Фабинью, который не сыграет из-за дисквалификации. Матч состоится завтра на стадионе "Парк ОЛ" и начнется в 22.00 по московскому времени.

Полностью заявка "Монако" выглядит следующим образом: Субашич, Де Санктис - А. Диалло, Глик, Джемерсон, Жорже, Сидибе, Менди, Раджи, Альмами Туре - Бакайоко, Дирар, Лемар, Моутинью, Ндорам, Б. Сильва - Фалькао, Жермен, Мбаппе, Кардона.

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