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Фалькао: "Бернарду Силва - отличный дриблер"

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Нападающий "Монако" Радамель Фалькао перед матчем с "Манчестер Сити" в 1/8 финала Лиги чемпионов дал краткую характеристику каждому молодому игроку основного состава монегасков. Напомним, ранее вратарь команды Даниель Субашич заявил, что кроме него, Фалькао и Глика, все игроки "Монако" - талантливые дети.

- Бенжамен Менди - отличный исполнитель, - цитирует пресс-служба УЕФА Фалькао. - Сильная черта Альмами Туре - умение идти вперед. У Темуе Бакайоко отличная техника. Лучшее качество Бернарду Силвы - дриблинг. Тома Лемар обладает классным ударом. Кильян Мбаппе отлично реализует выходы один на один.

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