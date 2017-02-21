Фалькао: "Бернарду Силва - отличный дриблер"

Нападающий "Монако" Радамель Фалькао перед матчем с "Манчестер Сити" в 1/8 финала Лиги чемпионов дал краткую характеристику каждому молодому игроку основного состава монегасков. Напомним, ранее вратарь команды Даниель Субашич заявил, что кроме него, Фалькао и Глика, все игроки "Монако" - талантливые дети.
- Бенжамен Менди - отличный исполнитель, - цитирует пресс-служба УЕФА Фалькао. - Сильная черта Альмами Туре - умение идти вперед. У Темуе Бакайоко отличная техника. Лучшее качество Бернарду Силвы - дриблинг. Тома Лемар обладает классным ударом. Кильян Мбаппе отлично реализует выходы один на один.
Фалькао знает толк в молодых талантах, и среди его партнеров по "Монако" таких немало 💪#ЛигаЧемпионовpic.twitter.com/kWfq9vxOVJ– UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) 21 февраля 2017 г.