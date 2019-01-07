Фабрегас подпишет контракт с "Монако" на 2,5 года

Полузащитник "Челси" Франсеск Фабрегас заключит соглашение на 2,5 года с "Монако", куда он собирается перейти в январское трансферное окно, сообщает L`Equipe.

Отмечается, что игрок и его агент Даррен Дейн встретились в воскресенье вечером с вице-президентом монегасков Вадимом Васильевым. "Монако" договорился с игроком о подписании контракта осталось лишь уладить вопрос о компенсации для "Челси". Лондонский клуб желает получить за Фабрегаса, контракт которого с "синими" истекает этим летом, 12 миллионов евро.

Франсеск Фабрегас известен по выступлениями за "Арсенал", "Барселону" и "Челси". В составе "синих" игрок провел 197 матчей, в которых забил 22 гола и отдал 57 результативных передач. Фабрегас дважды выиграл АПЛ, также на его счету по одному Кубку Англии и Кубку Лиги.