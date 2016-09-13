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Фабио Капелло: "Надеюсь, Балотелли станет нормальным человеком и покажет свои способности"

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Бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло надеется, что Марио Балотелли реанимирует свою карьеру в "Ницце". По словам итальянского специалиста, форвард еще не утратил своего таланта.

– Надеюсь, после всех неудач Балотелли снова станет нормальным человеком и покажет свои футбольные качества, – цитирует Sky Italia Капелло. – Нельзя отрицать, что это великолепный игрок. Я слышал, он хочет выиграть "Золотой мяч". Для этого ему нужно играть в каждом матче и много забивать в первую очередь. И нужно показать правильное отношение к работе, решимость, амбициозность, уверенность.

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