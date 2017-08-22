Фабинью саботирует матч с "Марселем"

Полузащитник "Монако" Фабинью не собирается выходить на поле в матче 4-го тура чемпионата Франции с "Марселем", утверждает Жюльен Мейнар из Telefoot, футбольного обозрения на TF1. По его словам, это обусловлено тем, что хавбек надеется в ближайшее время пополнить состав "ПСЖ".

"Бразилец полон решимости как можно быстрее присоединиться к "ПСЖ", - написал французский тележурналист на своей странице в Твиттере.

Ранее сообщалось, что парижский клуб может заплатить 220 миллионов евро за Фабинью и нападающего Кильяна Мбаппе. Предполагалось, что частью сделки станет форвард парижан Лукас, который перейдет в состав монегасков.