Фабинью: "Руководство "Монако" знает, что я хочу покинуть команду"

Полузащитник "Монако" Фабинью подтвердил информацию о том, что собирается покинуть монегасков. Ранее сообщалось, что хавбек входит в сферу интересов "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед", "ПСЖ", "Арсенала", "Челси" и "Атлетико".

– Я чувствую себя отлично, – цитирует DailyMail Фабинью. – Надеюсь, мы продолжим победный путь, и у "Монако" все будет хорошо. Мое будущее в команде? Руководство клуба знает о том, что я хочу уйти.

Напомним, что бразилец выступает за "Монако" с 2013 года. За это время он провел в составе команды 189 матчей, в которых забил 23 гола и отдал 16 результативных передач.