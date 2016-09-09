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Фабинью: "Рад играть с "Монако" в Лиге чемпионов"

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Защитник "Монако" Фабинью рад подписать новый пятилетний контракт с клубом. В связи с этим 22-летний бразилец назвал сегодняшний день особенным.

- Я очень рад продлить контракт с "Монако", потому что это клуб, который позволяет мне в течение нескольких сезонов развиваться, - цитирует пресс-служба клуба Фабинью. - Именно с этой командой я узнал, что такое Лига чемпионов, и очень приятно снова участвовать в этом турнире. Сегодня особенный день для меня.

Напомним, "Монако" является соперником ЦСКА по группе Лиги чемпионов. 

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