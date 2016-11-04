11:27 | ФУТБОЛ — Франция

Фабинью: "Фалькао - лидер "Монако" на поле и вне его"

0
0
0

Полузащитник "Монако" Фабинью назвал нападающего Радамеля Фалькао лидером команды на поле и вне его. В текущем сезоне 30-летний колумбиец забил 6 голов в 9 встречах во всех турнирах, 2 из которых в ворота ЦСКА в Лиге чемпионов.

- Фалькао является нашим лидером на поле и вне его, - цитирует L'Equipe Фабинью. - В матче с ЦСКА он сделал результат, и мы надеемся, что он будет продолжать. Он говорил с нами перед игрой, он произнес прекрасную речь. Радамель сказал нам, что необходимо играть с сердцем, а не только думая о своих способностях. Его слова мотивировали нас.

0
0
0

Материалы REN-TV

Любопытство всемирного масштаба...

Видео: Надежда Савченко прогулялась по Красной площади...

Гиви наступает из Приднестровья...

Никита Джигурда и адвокат Сергей Жорин подрались у здания суда ...

Материалы других СМИ

КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ


Материалы других СМИ