Фабинью: "Фалькао - лидер "Монако" на поле и вне его"

Полузащитник "Монако" Фабинью назвал нападающего Радамеля Фалькао лидером команды на поле и вне его. В текущем сезоне 30-летний колумбиец забил 6 голов в 9 встречах во всех турнирах, 2 из которых в ворота ЦСКА в Лиге чемпионов.

- Фалькао является нашим лидером на поле и вне его, - цитирует L'Equipe Фабинью. - В матче с ЦСКА он сделал результат, и мы надеемся, что он будет продолжать. Он говорил с нами перед игрой, он произнес прекрасную речь. Радамель сказал нам, что необходимо играть с сердцем, а не только думая о своих способностях. Его слова мотивировали нас.