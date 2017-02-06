Фабьен Лемуан: "Я играю не для того, чтобы мне пытались сломать ногу на поле"

Полузащитник "Сент-Этьена" Фабьен Лемуан спровоцировал игрока "Лиона" Рашида Геззаля в матче 23-го тура чемпионата Франции на получение второй желтой карточки, а через минуту и сам отправился в раздевалку. Игрок лионской команды Корантен Толиссо попытался отомстить за своего одноклубника и жестко подкатился под 29-летнего хавбека "зеленых". На поле возникла потасовка, после которой главный арбитр встречи предъявил игроку "ткачей" красную карточку. Тем не менее, поле покинул и Толиссо, и Лемуан, поэтому зрители посчитали, что удалены были оба игрока. Даже сайт лиги 1 в статистике матча зафиксировал удаление игрока "Сент-Этьена". Однако позже ситуация прояснилась. Лемуан не получал карточек в этой встрече. Он на эмоциях покинул поле.

"Я играю не для того, чтобы мне пытались сломать ногу на поле", - заявил Лемуан по пути в раздевалку, что зафиксировала камера телеканала Canal+.

Стоит отметить, что главный тренер "Сент-Этьена" Кристоф Гальтье встал на сторону игрока и на послематчевой пресс-конференции резко ответил на высказывания наставника "Лиона" Брюно Женезьо по поводу того, что Лемуан заслужил удаление.