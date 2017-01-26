02:24 26 января | ФУТБОЛ — Франция

Эвра перешел в "Марсель"

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Защитник Патрис Эвра, как и ожидалось, перешел из "Ювентуса" в "Марсель". 35-летний француз прошел медосмотр и подписал контракт с новым клубом. Соглашение рассчитано на полтора года.

В этом сезоне в серии А Эвра провел шесть матчей, столько же игр на его счету в Лиге чемпионов. В Италию француз перебрался в 2014 году из "Манчестер Юнайтед", его контракт был рассчитан до лета 2017 года.

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Материалы REN-TV

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