Эвра перешел в "Марсель"

Защитник Патрис Эвра, как и ожидалось, перешел из "Ювентуса" в "Марсель". 35-летний француз прошел медосмотр и подписал контракт с новым клубом. Соглашение рассчитано на полтора года.

В этом сезоне в серии А Эвра провел шесть матчей, столько же игр на его счету в Лиге чемпионов. В Италию француз перебрался в 2014 году из "Манчестер Юнайтед", его контракт был рассчитан до лета 2017 года.