"Это пранк!" Игрокам "ПСЖ" представили новые удивительные правила футбола

Игроки "ПСЖ" стали жертвами социального эксперимента от клубной же пресс-службы. На неделе на базу команды приехал актер, который представился работником лиги 1 и рассказал игрокам о выдуманных нововведениях в правилах. В частности, он отметил, что игрокам будет запрещено праздновать голы дольше 10 секунд, что шокировало Дани Алвес и Юлиана Дракслера, игроков будут наказывать за плевки на поле, а на судьях будут установлены видеокамеры, которые будут фиксировать ругательные слова со стороны игроков.

- Вы будете удалять по 8 игроков, если будете наказывать за любые ругательства, - возмутился Лассана Диарра.

- Наказания за плевки? Об этом даже не думаешь, когда это делаешь. Конечно, это не очень эстетично выглядит, но такое случается, - заявил Адриен Рабьо.

После небольшой беседы и возмущений со стороны игроков, было объявлено, что это розыгрыш. Футболисты и ведущий долго смеялись над ситуацией.