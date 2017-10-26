Эрнани забил красивый гол со штрафного, но "Сент-Этьен" вылетел из Кубка Лиги. Видео

"Сент-Этьен" не смог выйти в 1/8 финала Кубка лиги, уступив по пенальти "Страсбуру". Основное время поединка завершилось со счетом 1:1, а бразилец Эрнани, права на которого принадлежат "Зениту", забил красивый гол со штрафного.

В серии пенальти Эрнани свою попытку реализовал, но его команда проигарала со счетом 4:5.

Кубок французской лиги

1/16 финала

"Страсбур" - "Сент-Этьен" - 1:1 д.в. (1:0, 0:1, 0:0). Пенальти - 5:4

Голы: Баокен, 36 (1:0). Эрнани, 84 (1:1).