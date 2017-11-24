Эрнани, права на которого принадлежат "Зениту", забил первый гол в чемпионате Франции. Видео

Полузащитник "Сент-Этьена" Эрнани, права на которого принадлежат "Зениту", забил гол в матче 14-го тура чемпионата Франции со "Страсбуром". На 41-й минуте игры хавбек переправил мяч в нижний угол ворот, пробив из-за пределов штрафной.

Отметим, что этот гол стал для 23-летнего бразильца первым в Лиге 1. Всего в составе зеленых Эрнани провел 8 матчей во всех турнирах и забил два мяча.