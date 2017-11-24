Эрикссон предложил "Лиллю" себя вместо Бьельсы

Шведский специалист Свен-Еран Эрикссон предложил свои услуги "Лиллю". Как сообщает L’Equipe, представитель 69-летнего шведа связался с руководством французского клуба, которое ищет нового наставника. Эрикссон предложил возглавить "Лилль". Ранее он работал в "Роме", "Бенфике", "Манчестер Сити", сборных Англии, Мексики и Кот-д’Ивуара.

Ранее "Лилль" временно отстранил от работы с командой Марсело Бьельсу. По данным французских СМИ, клуб это сделал из-за несогласованного отъезда аргентинца в Чили, где умирал от рака его бывший помощник Луис Мария Бонини. По другим данным, "Лилль" использовал это как повод, чтобы отстранить Бьельсу, под руководством которого клуб занимает предпоследнее место в лиге 1.