Эриксен может перейти в "ПСЖ" за 112 миллионов евро

Полузащитник "Тоттенхэма" и сборной Дании Кристиан Эриксен в текущее трансферное окно может перейти в ПСЖ. Как сообщает Daily Express, французский клуб в ближайшее время сделает официальное предложение по игроку в размере 112 миллионов евро. Отмечается, что сделка маловероятна, так как трансферное окно в Англии уже закрылось - "Тоттехэм" не сможет найти равнозначную замену 26-летнему игроку.

Эриксен в чемпионате Англии-2017/18 провел 37 матчей, забил 10 голов и сделал столько же результативных передач.