Эрик Кантона: "Не понимаю, зачем Неймар перешел в "ПСЖ"

Экс-форвард сборной Франции Эрик Кантона раскритиковал решение нападающего Неймара перейти из "Барселоны" в "ПСЖ" прошлым летом. Бразилец забил 11 голов и сделал 9 голевых передач в первых 12 турах чемпионата Франции.

- Ему исполнилось 25 лет, он играл в сборной Бразилии и "Барселоне"... Мы немного удивились, что он перешел в чемпионат Франции, чтобы играть против "Генгама" и "Амьена", - цитирует Yahoo Sport Кантона. - Лига чемпионов? Это максимум 10 матчей за сезон. Я не понимаю, зачем он перешел во Францию, а кто понимает?