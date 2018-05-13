Эмманюэль Пети: "Венгер сказал, что мне нужно выпивать, ходить в бары, ночные клубы"

Бывший полузащитник сборной Франции Эмманюэль Пети рассказал, какой совет получил от главного тренера "Арсенала" Арсена Венгера, когда они вместе работали в "Монако".

- Я был очень тихим подростком и все время боролся со своими внутренними демонами, - приводит The Sun слова Пети. - Помню свой первый матч за "Монако", я играл в центре защиты. Мы сыграли 0:0, и я получил много комплиментов в прессе. В воскресенье утром я тренировался в учебном центре клуба, и ко мне подошел Арсен. Он спросил: "Мы можем поговорить?" Я думал, что он собирается поговорить об матче- как я играл, что мне нужно улучшить. Это было так, но заняло лишь пару минут. После этого он сразу же сосредоточился не на футболисте, а на человеке. Он спросил, как я обычно провожу свои дни. Я сказал, что просыпаюсь, завтракаю, тренируюсь, возвращаюсь домой, ужинаю и ложусь спать. Он сказал: "Это проблема. Тебе 18 лет, ты должен жить согласно своему возрасту. Тебе нужно выпивать, ходить в бары, ночные клубы. Жизнь не темна, она может быть очень красивой, если смотреть в правильном направлении". После этого разговора я подумал про себя: "Никогда не встречал в футболе такого парня, как он".

Пети играл за "Монако" с 1985 по 1997-й, включая молодежные команды. Венгер был тренером монегасков в 1987-1994 годах. Позже их пути пересеклись в "Арсенале", где под руководством Венгера Пети выступал с 1997 по 2000 годы.