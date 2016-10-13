Эмманюэль Пети: "Слова Олланда? Спортсмены в отличие от политиков не воруют деньги у людей"

Бывший полузащитник сборной Франции Эмманюэль Пети ответил на заявление президента страны Франсуа Олланда. Глава государства ранее заявил, что футболиста нужен тренажерный зал для мозгов.

– Меня это разочаровывает, но не удивляет, – цитирует RMC Пети. – Давно уже на нас, спортсменов, свысока смотрят эти дорогие политики. Я бы посоветовал им пойти в тренажерный зал для мозгов, чтобы обрести политическую неподкупность, честность. Было бы здорово, если бы эти люди сошли со своих пьедесталов и снизошли до французов. Футболисты не все идеальны, но мы зарабатываем деньги. В отличие от политиков, которые живут за счет народа. Мы не воруем деньги людей.