09:17 | ФУТБОЛ — Франция

Эмманюэль Пети: "Слова Олланда? Спортсмены в отличие от политиков не воруют деньги у людей"

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Бывший полузащитник сборной Франции Эмманюэль Пети ответил на заявление президента страны Франсуа Олланда. Глава государства ранее заявил, что футболиста нужен тренажерный зал для мозгов.

– Меня это разочаровывает, но не удивляет, – цитирует RMC Пети. – Давно уже на нас, спортсменов, свысока смотрят эти дорогие политики. Я бы посоветовал им пойти в тренажерный зал для мозгов, чтобы обрести политическую неподкупность, честность. Было бы здорово, если бы эти люди сошли со своих пьедесталов и снизошли до французов. Футболисты не все идеальны, но мы зарабатываем деньги. В отличие от политиков, которые живут за счет народа. Мы не воруем деньги людей.

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КОММЕНТАРИИ (2)
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П_о_в_а_р

Французские политики воруют деньги у народа? Пфф. Демократические институты и прочая цивилизованная фринатень не позволяют им этого делать. Да и менталитет и фсио такое не тот, чтобы воровать.

09:40

баламошка

Так их!

09:36

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