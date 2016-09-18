Эмманюэль Адебайор: "Если я был не нужен "Лиону", то зачем все это затевалось?"

Тоголезский нападающий Эмманюэль Адебайор выразил недоумение по поводу отказа "Лиона" подписывать с ним контракт. Во французском клубе объяснили отказ тем, что Адебайор планирует в начале 2017 года со сборной Того участвовать в Кубке Африки.

– Тренер "Лиона" задал мне неожиданный вопрос, – цитирует L’Equipe Адебайора. – А о том, что от меня отказались, я узнал из выпуска новостей. Несколько разочарован. Если я не был нужен "Лиону", зачем вообще все это затевалось? А потом нашли смешное оправдание. Но я достаточно силен. Меня не убили в перестрелке в 2010 году, так что я не боюсь ничего.