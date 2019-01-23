Эмилиано Сала: "Этот самолет, похоже, вот-вот развалится"

Портал Ole опубликовал запись последнего аудиосообщения форварда Эмилиано Салы в своей группе в WhatsApp. Аргентинец, самолет с которым на борту пропал, был взволнован перед вылетом.

"Привет, младшие братья, как вы сумасшедшие люди? Я устал в Нанте, занимался вещами, вещами, вещами, вещами и вещами. Сейчас я в самолете, который, похоже, вот-вот развалится, и я лечу в Кардифф. Завтра уже буду тренироваться с новой командой" – сказал Сала.

Позже он отправил еще одно сообщение: "Итак, как вы, братья и сестры, хорошо? Если через полтора часа у вас не будет новостей от меня, то я не знаю, нужно ли будет посылать кого-то, чтобы найти меня... Папа, как я напуган!"

28-летний аргентинец, перешедший из "Нанта" в "Кардифф" три дня назад за 20 миллионов евро, в понедельник вечером должен был прилететь из Нанта в Кардифф. Однако частный самолет с ним на борту пропал с экранов радаров над Ла-Маншем. Поисковая операция британцев и французов пока не увенчалась успехом.

Самолет с новичком "Кардиффа" пропал над Ла-Маншем. Что об этом известно