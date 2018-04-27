Эмери сказал игрокам, что покинет "ПСЖ"

Главный тренер "ПСЖ" Унаи Эмери объявил игрокам, что покинет команду по окончании сезона. Как сообщает L’Equipe, он сделал объявление во время тренировки, на которой присутствовал президент клуба Насер Аль-Хелаифи и спортивный директор Антеро Энрике.
Напомним, что "ПСЖ" в нынешнем сезоне досрочно завоевал чемпионский титул во Франции, а в Лиге чемпионов вылетел на стадии 1/8 финала, проиграв "Реалу".
Mangust071
И отдельно по поводу Неймара! Я не представляю другой клуб, кроме ПСЖ, куда он пришёл и сказал пенальти бью я и тренер у нас гайно! Добрыми словами вспоминаю Кина (МЮ)!!!
15:32
Mangust071
Если боссы ПСЖ хотят выиграть ЛЧ, то надо убирать Неймара! А вдруг ему следующий тренер тоже не понравится???
15:27
Очень плохой мальчик
Если боссы ПСЖ хотят выйграть ЛЧ-надо приглашать Гвардиолу.
15:22
Очень плохой мальчик
Отмучился тренеришка.
15:20
shur
Дзюба его обидел. Теперь в Россию ни ногой.
14:58
Ковтун
в Зенит?
14:54
Berkut-7
Надо его в Спартак обратно, тем более Дзюбы уже давно нету , никто обзывать не будет)
14:42