14:37 | Футбол — Франция

Эмери сказал игрокам, что покинет "ПСЖ"

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Главный тренер "ПСЖ"  Унаи Эмери объявил игрокам, что покинет команду по окончании сезона. Как сообщает L’Equipe, он сделал объявление во время тренировки, на которой присутствовал президент клуба Насер Аль-Хелаифи и спортивный директор Антеро Энрике.

Напомним, что "ПСЖ" в нынешнем сезоне досрочно завоевал чемпионский титул во Франции, а в Лиге чемпионов вылетел на стадии 1/8 финала, проиграв "Реалу".

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КОММЕНТАРИИ (7)
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Mangust071

И отдельно по поводу Неймара! Я не представляю другой клуб, кроме ПСЖ, куда он пришёл и сказал пенальти бью я и тренер у нас гайно! Добрыми словами вспоминаю Кина (МЮ)!!!

15:32

Mangust071

Если боссы ПСЖ хотят выиграть ЛЧ, то надо убирать Неймара! А вдруг ему следующий тренер тоже не понравится???

15:27

Очень плохой мальчик

Если боссы ПСЖ хотят выйграть ЛЧ-надо приглашать Гвардиолу.

15:22

Очень плохой мальчик

Отмучился тренеришка.

15:20

shur

Дзюба его обидел. Теперь в Россию ни ногой.

14:58

Ковтун

в Зенит?

14:54

Berkut-7

Надо его в Спартак обратно, тем более Дзюбы уже давно нету , никто обзывать не будет)

14:42

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